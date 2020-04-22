Ольга Бузова и Лера Кудрявцева провели в среду совместный прямой эфир в Инстаграме. Кроме выполнения дурашливых заданий, они успели обсудить важные для обеих темы.

Ольга Бузова и Лера Кудрявцева провели в среду совместный прямой эфир в "Инстаграме". Кроме выполнения дурашливых заданий, они успели обсудить важные для обеих темы.Женщины "потрещали за жизнь" и рассказали друг другу небольшие секретики. Оказалось, что Лера Кудрявцева обожает вести хозяйство. Теледива с удовольствием кашеварит и любит протирать в доме пыль. "Я включаю сериал и начинаю готовить. Или отвлекаюсь от мыслей и начинаю убираться", – призналась ведущая.Ольга Бузова уточнила у коллеги, как та решилась родить ребенка, будучи в достаточно зрелом возрасте. "Очень хотела, очень. Я бы все за это отдала. Я настолько этого хотела, что страшно не было", – Лера. Звезда задала встречный вопрос. "Когда у тебя-то? Ты-то готова?" – сказала теледива. Оля отметила, что не знает точно, может ли в настоящий момент стать матерью.Артистка добавила, что если сейчас вдруг забеременеет, будет счастлива. "Я ни разу в жизни не была беременна. Вот клянусь! Ни разу в жизни", – призналась певица. Ольга Бузова отметила, что всегда предохранялась, однако был период, когда она планировала стать мамой."Когда был еще брак, мы пытались, но не получалось по определенным причинам. Если сейчас это чудо произойдет, я бы родила", – заявила певица."Посылаю тебе: беременей, беременей, беременей", – призвала Лера Кудрявцева. Бузова , что мечтает о полноценной семье для будущего ребенка. Как призналась певица, ей надоело отвечать на вопрос, когда появится наследник. "Хочу, чтобы от меня уже отстали все", – заявила знаменитость.Напомним, сейчас Ольга Бузова состоит в отношениях с певцом и блогером Давидом Манукяном (DAVA). Пара начала встречаться около года, сейчас они уже живут вместе.5 Апр 2020 в 6:29 PDT