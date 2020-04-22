Уровень безработицы в Москве вырос с 28 марта (дата введения нерабочих недель из-за пандемии коронавируса) на 45%, но компании не проводят массового увольнения сотрудников, заявил директор центра занятости столицы Моя работа Роман Шкут.

Уровень безработицы в Москве вырос с 28 марта (дата введения нерабочих недель из-за пандемии коронавируса) на 45%, но компании не проводят массового увольнения сотрудников, заявил директор центра занятости столицы "Моя работа" Роман Шкут в эфире радиостанции "Эхо Москвы".Уровень регистрируемой (официальной) безработицы в Москве составлял до пандемии 0,4%, а по оценке Международной организации труда (МОТ) — 1,5%, отметил Шкут.За три недели уровень официальной безработицы вырос на 45% до 0,66%. "И мы видим динамику, что примерно по МОТу мы сравняемся в зарегистрированной безработице", — отметил Шкут.Граждане начали самостоятельно регистрироваться на сайте "Моя работа". С 30 марта 17 тысяч москвичей зарегистрировались в качестве безработных, 14 тысяч человек получают пособие по безработице.Однако компании не проводят массовые увольнения, а оформляют сотрудников "на простой, либо делают нерабочие дни", пояснил Шкут.В центре занятости зарегистрированы 62 тысячи человек.Центр "Моя работа" не располагает данными о том, что безработными в столице могли стать до 12% москвичей, о чем говорят некоторые эксперты. Центр может прогнозировать, что если власти продлят действие режима самоизоляции и карантина, то положение на рынке труда усложнится, "будет тяжело не только трудоустроится, но и в целом людям будет тяжело", заключил Шкут.