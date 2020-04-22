Некоторые службы быта могут возобновить работу в Ленинградской области. Об этом рассказал зампредседателя областного правительства Дмитрий Ялов. Речь идет о салонах красоты и парикмахерских, сообщает ГТРК Санкт-Петербург.

Некоторые службы быта могут возобновить работу в Ленинградской области. Об этом рассказал зампредседателя областного правительства Дмитрий Ялов. Речь идет о салонах красоты и парикмахерских, сообщает ГТРК "Санкт-Петербург".Уточняется, что решение об изменении режима работы организаций власти региона смогут принять до конца этой недели. За это время необходимо оценить ситуацию с распространением эпидемии коронавируса, уточнить цифры по количеству заболевших. Если работа парикмахерских и возобновится, то только там, где эти значения будут минимальными, заявил Дмитрий Ялов.Также на заседании обсудили, как в создавшейся ситуации можно поддержать малый и средний бизнес в регионе. Сильнее всего пострадали предприятия общественного питания, туристические организации, фитнес-центры. Им власти планируют предложить ряд финансовых послаблений. В том числе, отменить плату за наем помощения. Среди других возможных мер поддержки — кредиты под ноль процентов, микрозаймы, переобучение.Открыта горячая линия для предпринимателей, а также для тех, кто из-за эпидемии остался без работы: 8-800-200-34-11.