Российский футбольный союз планирует обсудить с клубами-участниками чемпионата России по футболу варианты завершения турнира. Совещание состоится 27 апреля посредством видеоконференции, о чем сообщил генеральный секретарь РФС Александр Алаев.

Российский футбольный союз планирует обсудить с клубами-участниками чемпионата России по футболу варианты завершения турнира. Совещание состоится 27 апреля посредством видеоконференции, о чем сообщил генеральный секретарь РФС Александр Алаев."В понедельник состоится видеоконференция представителей клубов РПЛ. Мы планируем совместно с клубами обсудить завершение завершение чемпионата, — цитирует Алаева ТАСС. — Параллельно будем консультироваться с нашими властями. Да, как будет развиваться ситуация в дальнейшем прогнозировать сложно. Но нам необходимо дать ориентиры клубам — они должны иметь возможность подготовится к возобновлению".Напомним, что накануне УЕФА дал настоятельные рекомендации европейским лигам завершить текущий сезон, прерванный из-за пандемии коронавируса.