Звезда Голливуда Ричард Гир и его жена Алехандра Сильва стали родителями. У 70-летнего артиста и его 37-летней супруги родился сын. Имя мальчика пока не называется.

Звезда Голливуда Ричард Гир и его жена Алехандра Сильва стали родителями. Как сообщает Hola! (испаноязычная версия журнала Hello!), у 70-летнего артиста и его 37-летней супруги родился сын. Как назвали мальчика, пока не сообщается.По информации издания, в данный момент пара живет на своем ранчо в окрестностях Нью-Йорка.Актер и его избранница имеют взрослых детей от прошлых браков. У актера есть 20-летний сын Гомер от бывшей жены, актрисы Кери Лоуэлл, а у его нынешней супруги – семилетний сын Альберт от бизнесмена Говинда Фридланда.Гир и Сильва поженились в апреле 2018 года. В 2019-м у них родился старший сын Александр. Вскоре после его появления на свет Сильва снова забеременела.