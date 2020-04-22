Итальянская Рома может продать во время летнего трансферного окна сразу двух нападающих. Речь идет о боснийце Эдине Джеко и турке Дженгизе Юндере.

Итальянская "Рома" может продать во время летнего трансферного окна сразу двух нападающих. Речь идет о боснийце Эдине Джеко и турке Дженгизе Юндере.Лучший бомбардир римлян Джеко получает 7 миллионов евро в год. Римляне предлагают футболисту согласиться с понижением зарплаты. Если Эдин откажется, то он будет выставлен на трансфер.Близок к уходу из "Ромы" Дженгиз Юндер, не всегда попадающий в стартовый состав. В услугах 22-летнего нападающего заинтересован английский "Эвертон". Римляне рассчитывают ыручить от продажи турка 40 миллионов евро.