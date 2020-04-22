Нападающий миланского Интера и сборной Бельгии Ромелу Лукаку заявил о том, что 23 футболиста нерадзурри имели симптомы респираторного заболевания еще в январе. Игрок признался, что и сам чувствовал недомогание.

Нападающий миланского "Интера" и сборной Бельгии Ромелу Лукаку заявил о том, что 23 футболиста "нерадзурри" имели симптомы респираторного заболевания еще в январе. Игрок признался, что и сам чувствовал недомогание."В декабре в нашем тренировочном процессе была пауза. Позже мы вернулись к работе, и я клянусь, что 23 и 25 моих напарников были больны, — цитирует Лукаку Football Italia. — В матче против "Кальяри" наш защитник не смог продолжить игру, и был заменен. Он попросту не мог продолжать игру и едва не упал в обморок"."Каждый из нас кашлял, у всех была повышенная температура. На разминке у меня был жар — впервые за последние годы. Тесты на коронавирус мы тогда еще не сдавали, поэтому достоверный диагноз уже не установить".Напомним, что Италия стала одной из стран, где выявлено наибольшее количество зараженных коронавирусом людей. Главный национальный чемпионат по футболу — Серия "А", в связи с пандемией был приостановлен десятого марта.