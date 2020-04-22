Исключать бытовой путь передачи коронавируса COVID-19 пока преждевременно, предупреждает пресс-служба Роспотребнадзора. По мнению российской санитарной службы, рано говорить о том, что частицы коронавируса на предметах обихода не заразны. Неправильно применять определение нежизнеспособные по отношению к вирусам.

Исключать бытовой путь передачи коронавируса COVID-19 пока преждевременно, предупреждает пресс-служба Роспотребнадзора. По мнению российской санитарной службы, рано говорить о том, что частицы коронавируса на предметах обихода не заразны. Неправильно применять определение "нежизнеспособные" по отношению к вирусам.Так Роспотребнадзор отреагировал на исследования немецких ученых, которые назвали воздушно-капельный способ передачи коронавируса практически единственным. По мнению немецких исследователей, жизнеспособных вирусов на различных поверхностях практически нет, отмечает РИА Новости."Дело в том, что вирусы по своей сути занимают пограничное положение между живым и неживым миром, — подчеркнула ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Марина Вершинина. — Как живой организм вирус может вести себя только внутри живой клетки, используя ее ресурсы для собственного размножения".Пока нет доказательств того, что вирус с поверхностей, попадая в организм, не оживет и не начнет размножаться, добавила Марина Вершинина.Роспотребнадзор 22 апреля подтвердил свои рекомендации: особое внимание ведомство предлагает уделить проведению дезинфекционных мер на транспортных узлах и в транспортных средствах, установке специальных режимов по обработке помещений, столовой посуды и инвентаря во всех предприятиях общественного питания. Эти рекомендации направлены во все российские регионы.В Роспотребнадзоре подчеркнули, что на 22 апреля 2020 года в мире подтверждены 2 миллиона 554 тысячи 603 случая инфицирования коронавирусом. За сутки прирост составил 3,1 процента — 75 тысяч 751 случай. Всего заболевания отмечены в 181 стране мира кроме Китая.В России, по официальным данным, за сутки выявлено 5 тысяч 236 новых случаев диагностики коронавируса, общее число инфицированных в стране выросло до 57 тысяч 999. Выздоровели 4 тысячи 420 человек, 513 пациентов от осложнений коронавирусной инфекции умерли. Минздрав обновил список лекарств, исполльзуемых против коронавирусной инфекции.