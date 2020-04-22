Ближайшие туры за рубеж крупнейшие туроператоры планируют запустить не раньше 1 августа. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Ближайшие туры за рубеж крупнейшие туроператоры планируют запустить не раньше 1 августа. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России.Ряд турагентств получили сообщение о том, что продажи туров за границу с вылетом доступны только с 1 августа в связи с пандемией коронавируса. Отмечается, что при этом путешествия по России можно забронировать уже с 1 июня.Некоторые турагентства пока не переносили сроки старта полетных программ за рубеж — они также доступны с начала первого летнего месяца. Вероятно, они будут корректироваться по мере изменения ситуации. В одной из компаний все же порекомендовали клиентам планировать путешествия на осень, поскольку это связано с отменой рейсов "Аэрофлота", которую они объявили до 1 августа.Туроператоры, принимая решения, ориентируются на санитарно-эпидемиологическую обстановку в зарубежных странах, а также рекомендации их властей.Ранее сообщалось, что российские туроператоры решили открыть более ранний старт бронирования туров на зимний сезон 2020-2021 годов, а также лето следующего года. Кроме того, некоторые компании предлагают оплатить путевки по частям или за символическую предоплату заявки — от тысячи рублей.