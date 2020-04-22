Телеканал Россия 1 представил первый тизер исторического сериала Грозный. Картина расскажет о становлении личности царя Иоанна Васильевича, который является одной из самых знаменитых и одновременно противоречивых фигур в истории.

Телеканал "Россия 1" представил первый тизер исторического сериала "Грозный". Картина расскажет о становлении личности царя Иоанна Васильевича, который является одной из самых знаменитых и одновременно противоречивых фигур в истории.О начале съемок было объявлено в феврале. Режиссером многосерийного фильма стал Алексей Андрианов, который уже снял для канала "Россия" сериалы "София" и "Годунов".Так кем же на самом деле был Иван Грозный — величайшим государственным деятелем или жестоким тираном, любящим мужем или убийцей? В детстве будущий царь терпел притеснения от бояр, а придя ко власти, был неоднократно предан ближайшими соратниками. Сериал "Грозный" покажет историю правителя, пережившего и великие победы, и великие поражения.Образ Ивана IV на экране воплотили Александр Яценко и Сергей Маковецкий. Другие роли в сериале исполнили Татьяна Лялина, Артур Иванов, Константин Крюков, Игорь Миркурбанов, Владимир Стеклов, Виктор Сухоруков, Виктор Добронравов, Людмила Полякова, Игорь Яцко, Артем Ткаченко, Леонид Кулагин, Софья Лебедева, Евгений Цыганов, Юрий Колокольников, Мария Шумакова, Никита Панфилов.Генеральный спонсор — Банк ВТБ (ПАО).