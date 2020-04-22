Международный центр спортивных исследований в футболе подсчитал количество игроков, выступающих за рубежом. Выяснилось, что за пределами России выступают 230 футболистов.

Международный центр спортивных исследований в футболе подсчитал количество игроков, выступающих за рубежом. Выяснилось, что за пределами России выступают 230 футболистов.Точно такие же показатели у игроков из Италии и Сенегала. Три страны делят 17-19 места в рейтинге, сообщает РИА Новости. На 16 месте Украина, 250 представителей которой выступают за границей.Первое место удерживает Бразилия — 1600. Вторая позиция у Франции — 1027, на третьей — Аргентина — 972.