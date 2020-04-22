Представители Росстандарта сообщили, что в связи с распространением коронавируса COVID-19 россиянам разрешается не проводить проверку счетчиков до 2021 года. До следующего года жители смогут ..

Представители Росстандарта сообщили, что в связи с распространением коронавируса COVID-19 россиянам разрешается не проводить проверку счетчиков до 2021 года. До следующего года жители смогут пользоваться даже приборами с истекшим сроком годности, сообщаетУправляющие компании, в свою очередь, обязали не взимать штрафы за оплату услуг ЖКХ, рассчитанную согласно показателям непроверенных счетчиков. В Росстандарте также посоветовали не верить мошенникам, которые предлагают услуги по проверке приборов, представляясь госслужащими.