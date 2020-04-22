Правительство РФ отложило до 1 января 2021 года поверку бытовых счетчиков за ЖКХ-услуги и разрешило пользоваться просроченными счетчиками, сообщил Росстандарт.

Правительство РФ отложило до 1 января 2021 года поверку бытовых счетчиков за ЖКХ-услуги и разрешило пользоваться просроченными счетчиками, сообщил Росстандарт."Все бытовые приборы учета могут применяться физическими лицами – потребителями коммунальных услуг – без проведения очередной поверки вплоть до 1 января 2021 года, в том числе и с истекшим сроком поверки", — отметили в ведомстве.Поставщики ЖКХ-услуг и управляющие компании должны принимать показания просроченных счетчиков без требования неустойки или штрафа.Во время карантина снизилась платежная дисциплина россиян при оплате ЖКХ-счетов. За первые 10 дней апреля платежи за электроэнергию в России сократились на 30-50%, сообщили компании, поставляющие электроэнергию.До пандемии многие россияне оплачивали счета через банки и платежные терминалы. Из-за карантина осталась возможность оплаты ЖКХ-счета только через интернет, поэтому количество оплаченных счетов в начале апреля резко снизилось.Сокращается потребление энергии и на предприятиях. По оценке Минэнерго, платежи за электроэнергию по итогам года могут снизиться на 20%, а потребление в целом по стране – на 10%, сообщила "Российская газета". Здесь несколько причин – это и падение доходов населения, экономия, сокращение потребление электроэнергии, и неготовность оплачивать счета через интернет.Минэнерго контролирует ситуацию. Ранее правительство ввело запрет на начисление пени, повышение тарифов и отключение населения за неуплату. Если ситуация ухудшится, то энергетикам потребуется льготное финансирование для подготовки к зиме. Это возможно при плохом сценарии - снижение необходимой валовой выручки энергокомпаний (НВВ) с учетом снижения цены — до 10%, а уровня оплаты потребителей — до 15%.