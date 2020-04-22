Рубль третий день подряд быстро слабеет из-за падения цены нефти. В первые 5 минут торгов на Московской бирже доллар подорожал на 39 коп. до 77,5 руб., евро – на 41 коп. до 84,12 руб. согласно биржевым данным.

Рубль третий день подряд быстро слабеет из-за падения цены нефти. В первые 5 минут торгов на Московской бирже доллар подорожал на 39 коп. до 77,5 руб., евро – на 41 коп. до 84,12 руб. согласно биржевым данным.За сутки доллар и евро подорожали на 1,5-2 руб. Днем ранее при открытии торгов Московской биржи доллар подорожал на 40 коп. до 75,93 руб. впервые с 6 апреля, евро – на 30 коп. до 82,3 руб.Банк России поддерживает рубль. Через 30 минут после открытия торгов 22 апреля цена рубля стабилизировалась: доллар и евро дорожали лишь на 7-10 коп. Регулятор каждый день продает валюту на бирже по бюджетному правилу, и если цена российского экспортного сорта нефти Urals ниже $25, то увеличивает продажи.Рубль продолжает дешеветь из-за неопределенности на рынках нефти: цена "черного золота" падает двузначными темпами. К 10:20 мск 22 апреля европейский эталон Brent дешевеет на 16% до $16,6, американский эталон WTI подешевел на 9% до $10,6, по данным торгов интерконтинентальной биржи в Лондоне (июньские контракты).За сутки Brent подешевел на треть — с $23,56, а цена WTI упала почти в 2 раза с $20,55 после обвала на предыдущих торгах впервые до отрицательных значений — до минус $37,63 за баррель из-за исполнения майских контрактов и переполнения нефтехранилищ в США.В мире по-прежнему сохраняется огромный избыток нефти из-за карантина в разных странах. Страны не смогли сразу сократить нефтедобычу, ориентированную на растущую мировую экономику.Вечером 21 апреля компания Royal Vopak NV из Роттердама - крупнейшая в мире по хранению нефти — заявила, что объемы хранения сырой и переработанной нефти практически закончились из-за быстрорастущего переизбытка топлива.