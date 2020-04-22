Цены на нефть оттолкнулись от дна. Еще утром капитуляция быков продолжалась, стоимость барреля смеси Brent опускалась ниже $16 за бочку, это минимальные отметки с 1998 года.

Цены на нефть оттолкнулись от дна. Еще утром капитуляция "быков" продолжалась, стоимость барреля смеси Brent опускалась ниже $16 за бочку, это минимальные отметки с 1998 года.Однако с открытием торгов в Европе ситуация начала выправляться, и котировки пошли вверх. По состоянию на 17:30 по московскому времени Brent прибавляет почти 10%, а WTI – 14,5%, стоят они $21,3 и $14,9 соответственно.Судя по всему, спекулянты снова начали играть на повышение, ожидая, что спрос будет восстанавливаться, а добыча сокращаться.Правда, определенную роль в настроениях сыграло еще и заявление Трампа о том, что США будут уничтожать корабли Ирана, преследующие американские суда. Рынок воспринял это как угрозу войны, однако, скорее всего, это лишь спекулятивный повод.Более серьезные коррективы в ход торгов внесла и статистика от Минэнерго США. На запасы сейчас не так сильно обращают внимание, и так ясно, что они запредельны, хотя рост оказался в пределах прогнозов и ниже, чем неделю назад, – 15,02 миллиона баррелей, а вот динамика добычи – ключевой фактор.Она в Штатах снижается уже третью неделю подряд, правда, не так сильно, как можно было ожидать. Сейчас Штаты добывают 12,2 миллиона баррелей в сутки – это минимум с июня 2019 года и на 700 тысяч баррелей ниже мартовского пика.Количество активных буровых установок при этом падает куда более стремительно. Сейчас их всего 438, хотя еще недавно было почти вдвое больше.Впрочем, несмотря на локальное ралли, ситуация на рынке остается сложной. Фундаментальные факторы преобладают, свой комментарий для "Вестей" дал Кирилл Кононов, старший аналитик Центра экономического прогнозирования "Газпромбанка":“В этом году уменьшение спроса на нефть, вызванное карантинами из-за коронавируса и последующим снижением экономической активности, составит 5-9 миллионов баррелей в день в среднегодовом выражении (до 15-25 миллионов баррелей в день в апреле-мае, на пике карантина). Если все участники договора ОПЕК+ будут следовать параметрам договора до конца года в полном объеме, их добыча снизится примерно на 5 миллионов баррелей в день по отношению к 2019 году. Еще на 1-3 миллиона баррелей в день, согласно текущим планам, должна сократиться добыча в развитых странах (в первую очередь в США). Из оставшихся 1-3 миллионов баррелей в день профицита в запасы можно будет разместить не больше 1 миллиона баррелей в день. Профицит добычи нефти должен стать максимальным за всю историю и должен привести к дополнительному существенному сокращению добычи.Даже если рынок сбалансируется по итогам года, большой объем запасов, приобретенных по крайне низким ценам, а также медленное восстановление спроса приведут к тому, что глобальная нефтяная отрасль в течение ближайшего года будет сокращать добычу на наиболее дорогих месторождениях".В быстрое восстановление цен не верит и Анна Бутко, аналитик по нефтегазовому сектору компании "АТОН". Она полагает, что на балансировку рынка потребуется длительный период времени, а избыток предложения будет в обозримой перспективе оказывать давление на цены:"Ситуация на рынке на текущий момент остается очень тяжелой. Сейчас ожидается, что как раз апрель и май могут оказаться самыми сложными месяцами, учитывая, что большинство экономик по-прежнему на карантине (падение спроса оценить сложно, но рынок сходится во мнении, что снижение может достигать 20-30%+), а организованное сокращение добычи ОПЕК++ еще не началось, что приводит к стремительному заполнению нефтехранилищ и затовариванию на рынке. Хотя, согласно соглашению ОПЕК+, снижение добычи будет происходить с 1 мая, нам кажется, что рынку потребуется время, чтобы проверить получается ли у стран снижать в оговоренных объемах и почувствовать результат. Также важным фактором для рынка будет динамика снижения добычи в странах, не участвующих непосредственно в соглашении (ожидается, что снижение добычи в странах G20 составит порядка 4 миллионов баррелей в сутки). На краткосрочном горизонте рынок может поддержать еще и решение стран, в особенности США, закупать нефть в стратегические резервы. При этом ждать быстрого восстановления цен не приходится, учитывая масштабы затоваривания”.