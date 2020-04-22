Коронавирус в России вынудил людей соблюдать режим самоизоляции. Не стали исключением и Иосиф Пригожин с Валерией.

Коронавирус в России вынудил людей соблюдать режим самоизоляции. Не стали исключением и Иосиф Пригожин с Валерией.У артистов большая жилплощадь, но на ней каждый из супругов облюбовал свое пространство. Продюсер продолжает трудиться дома в собственной студии. Его жена посвящает время тренировкам и чтению.Пригожин отметил, что скучать им некогда. Валерия занята 24 часа в сутки. По его словам, на прием к звезде еще нужно записаться. "Мы вроде бы живем дома, но не встречаемся", – цитирует продюсераНапомним, недавно у певицы Валерии был день рождения. Они отпраздновали его в семейном кругу. Знаменитость принимала поздравления по СМС и онлайн.Как писали "Дни.ру", из-за многие звезды стали активнее вести свои аккаунты в соцсетях. Они рассказывают и показывают, чем занимаются на карантине.22 Апр 2020 в 12:55 PDTБольшинство звезд отечественной эстрады лишились работы. Ведь они вынуждены были отменить или перенести свои выступления. Некоторые наиболее предприимчивые занялись бизнесом онлайн и не ощущают тягостных материальных последствий эпидемии