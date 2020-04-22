Телеканал Россия 1 подготовил для зрителей новую премьеру - 23 апреля в эфир выйдет юмористическое шоу Дом культуры и смеха. Небольшие скетчи на самые разные темы в исполнении талантливых артистов смогут поднять настроение в любых условиях, уверены создатели проекта.

Телеканал "Россия 1" подготовил для зрителей новую премьеру — 23 апреля в эфир выйдет юмористическое шоу "Дом культуры и смеха". Небольшие скетчи на самые разные темы в исполнении талантливых артистов смогут поднять настроение в любых условиях, уверены создатели проекта."Я думаю, что наша программа — одна из тех, которую будет приятно смотреть, находясь на самоизоляции. Мы изначально хотели сделать шоу уютным для широкого спектра публики. Мне кажется, что передача такой и получилось", — рассказал сайту 33Live.RuRu ведущий шоу Дмитрий Колчин.На сцене "Дома культуры и смеха" выступит много молодых актеров и юмористов, которые еще пока не очень известны широкой публике — в этом заключается "изюминка" проекта. А в гости к ним будут приходить многие знаменитости — например, Николай Басков, Елена Степаненко, Александр Семчев, Лев Лещенко, Владимир Стеклов, Игорь Николаев, Надежда Кадышева, Юрий Куклачев и многие другие — они сыграют в шоу самих себя, но в необычных обстоятельствах."У нас очень большой набор артистов. Из тех, кто у нас постоянно присутствует в труппе — это Сергей Писаренко, Сергей Рост, Евгений Никишин, Иван Куприенко, Дмитрий Хасис, Гульнара Селибаева, Прохор Шаляпин бывал, Агата Муцениеце, Светлана Пермякова", — пояснил Дмитрий Колчин.По словам ведущего, уже отсняты несколько выпусков нового шоу. В свою очередь, актриса Агата Муцениеце, которая станет одной из постоянных участниц нового проекта, поделилась своим мнением о самых интересных сценках, уже подготовленных для зрителей."В этом формате я еще никогда не работала, но всегда хотела. Есть несколько скетчей, которые уже могу назвать любимыми: это истории про богов, о Наполеоне и Жозефине и "Танцы с неизвестными". Думаю, что зрителям они тоже понравятся. Это шоу должно стать популярным, ведь это нечто совсем новое, и сейчас самое время для этого", — уверена актриса.Смотрите первый выпуск шоу "Дом культуры и смеха" 23 апреля в 21:20 в эфире телеканала "Россия 1".