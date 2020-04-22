В Петербурге наступил час ожидания атаки. В городе зафиксировано более двух тысяч случаев коронавирусной инфекции. За сутки заболели почти триста человек. Как заявил губернатор Александр Беглов, они подошли к красной черте, а за ней возможны самые жесткие меры, вплоть до ввода пропускной системы по московскому сценарию.

В Петербурге наступил час ожидания атаки. В городе зафиксировано более двух тысяч случаев коронавирусной инфекции. За сутки заболели почти триста человек. Как заявил губернатор Александр Беглов, они подошли к красной черте, а за ней возможны самые жесткие меры, вплоть до ввода пропускной системы по московскому сценарию. Об этом рассказала в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" собственный корреспондент ВГТРК в Санкт-Петербурге Салима Зариф.Находясь у выставочного центра "Ленэкспо", где недавно состоялся Петербургский экономический форум, собкор отметила: "В павильоне №7, где проходило пленарное заседание с участием ведущих политиков мира, сейчас оборудуют госпиталь на тысячу мест".Кроме того, по словам Зариф, футбольный клуб "Зенит" заявил, что готов предоставить свой стадион под медицинские нужды. Но, как отмечается в сообщении клуба, он надеется, что до этого не дойдет.Постоянно приходят тревожные новости. Человек, который ответственен за борьбу с пандемией в Петербурге, глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец госпитализирован с симптомами ОРВИ в больницу №40, сообщила собкор.Лисовец обратился к жителям с просьбой соблюдать режим самоизоляции:"Я вынужден признать, что заболел. Мое состояние позволяет принимать участие в работе комитета, однако только дистанционно. Ситуация с распространением коронавируса в Санкт-Петербурге продолжает оставаться сложной. Мы делаем все возможное для предотвращения инфекции. Основной дефицит сейчас — время, оно необходимо нам для того, чтобы подготовить больницы и развернуть дополнительные койки. На своем примере могу сказать, что это заболевание имеет очень неприятные проявления. Соблюдайте режим самоизоляции, берегите себя и своих близких".Собкор также подчеркнула, что больница №40 — одна из тех многочисленных медицинских учреждений Петербурга, которые перепрофилированы под больных с коронавирусной инфекцией.Накануне же стало известно, что коронавирус подтвержден у главврача НИИ имени Вредена. Это ортопедический институт, который с 10 апреля закрыт на карантин. По словам Зариф, официально не называется, сколько там заболевших, предположительно — 500 человек. Но губернатор Петербурга говорил, что 424 случая за сутки связаны именно с этим НИИ.В заключение собкор отметила, что правительство Ленинградской области перешло на удаленную работу, так как у троих сотрудников также был подтвержден коронавирус.В России за прошедшие сутки зафиксировано более 5,2 тысячи новых случаев коронавирусной инфекции. Таким образом, общее число достигло почти 58 тысяч человек. Прирост за сутки составил 9,9 процента. Кроме того, умерли 57 человек. Общее число скончавшихся от COVID-19 достигло 513. При этом за минувший день из больниц выписаны 547 человек. Всего за весь период выписаны 4420 пациентов.