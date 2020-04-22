Главная новость кино на этот час: уже можно назвать сериал номер один в национальном эфире за весь сезон 2019/2020. Цифры подтверждают, что многосерийный фильм Зулейха открывает глаза по роману Гузель Яхиной неоспоримо становится главным киносериальным событием в национальном эфире в этом году.

Главная новость кино на этот час: уже можно назвать сериал номер один в национальном эфире за весь сезон 2019/2020. Цифры подтверждают, что многосерийный фильм "Зулейха открывает глаза" по культовому роману Гузель Яхиной неоспоримо становится главным киносериальным событием в национальном эфире в этом году.И не только в эфире: "Зулейха" в первую же неделю показа, как и предсказывалось, возглавила сводный чарт сериалов онлайн, который еженедельно публикует кинопортал "Фильм Про". В этом рейтинге, сопоставляющем активность поисковых запросов по сериалам в российском сегменте интернета, "Зулейха" — парадоксальная и удивительная история любви раскулаченной татарской крестьянки и идейного чекиста — бьёт всех, включая фантастический сериал "Мир Дикого Запада" — самый масштабный, третий, сезон антиутопии от HBO про парк развлечений, населенный неотличимыми от людей роботами."«Даже в очень большом горе может быть спрятано зерно будущего счастья" -эти слова из романа Гузель Яхиной и есть главное послание книги и фильма о палачах и жертвах, которые волей грозной эпохи вместе оказались в аду и вместе должны из него выбраться. Кто сможет, кто нет — узнаем в среду, 22 апреля, когда выйдет заключительная серия.Выигрывает "Зулейха" у всех и в российском телеэфире. По последним данным, пять серий экранизации бестселлера Гузель Яхиной в эфире телеканала "Россия 1" посмотрели уже более 30 миллионов человек. Сериал видели или смотрят более 25 процентов зрителей в возрасте старше 18 лет — каждый четвертый взрослый телезритель страны. Согласитесь, это многовато для фильма, который то ли "робкая попытка", то ли "злобная агитка", как называли "Зулейху" критики разного калибра. В конце концов, решает зритель, а он свое слово сказал.Если просто посмотреть на цифры "Зулейхи" в интернете, то только на двух официальных видеоплощадках – Youtube-канале "России 1" и на спецстранице фильма, которая открывается с главной страницы сайта russia.tv – количество просмотров "Зулейхи" превышает 13 миллионов. Сериал пока не закончился, и счет просмотрам может пойти на десятки миллионов.Как призналась в эксклюзивном интервью "Индустрии кино / Фильм Про" автор романа про Зулейху Гузель Яхина, она сначала очень переживала, что серьезная тема раскулачивания 30-х годов отпугнет зрителя, но сейчас рада такому оглушительному успеху. "Я всегда в глубине души, конечно, спрашивала себя, будут ли люди смотреть, не отпугнет ли эта серьезность аудиторию. Оказалось, что нет, оказалось, что зритель готов, и смотрит, и понимает. Я это чувствую по той волне поддержки, которая сейчас есть в социальных сетях. Сериал обсуждается, очень по-разному обсуждается, конечно. И я признательна всем, кто сейчас эту поддержку высказывает создателям фильма, Чулпан и мне", — подчеркивает автор.К слову, права на экранизацию второго романа Гузель Яхиной — "Дети мои", рассказывающего историю любви немецкого учителя и русской дочери богатого хуторянина – два года назад купила студия "Рок" режиссера Алексея Учителя. И только для нас писательница приоткрыла завесу тайны над ее третьей книгой, которая сейчас в работе. "Да, есть в голове третья история, я работаю над третьим текстом. Это исторический сюжет, это ранние советские годы, это то время, которое мне необыкновенно интересно", — рассказал Гузель Яхина.Итак, в среду в эфире – финальная, восьмая серия "Зулейхи". Как рассказывала Гузель Яхина на пресс-конференции, посвященной выходу фильма, "в самом конце зритель получит возможность поразмышлять, побыть подольше с историей".Поэтому не пропустите – в среду, 22 апреля, в 21:20 по московскому времени заключительный эпизод самого популярного многосерийного фильма этого телесезона – "Зулейха открывает глаза".