В Израиле сегодня, 21 апреля, звучала траурная сирена, а жизнь во всех городах замерла ровно на две минуты. Страна, а вместе с ней и весь мир вспоминали жертв Холокоста. В годы Второй мировой войны нацисты уничтожили шесть миллионов евреев. Сегодняшняя дата приурочена ко дню восстания в Варшавском гетто в 1943 году. Какие коррективы в траурные церемонии внесла пандемия коронавируса?

В Израиле сегодня, 21 апреля, звучала траурная сирена, а жизнь во всех городах замерла ровно на две минуты. Страна, а вместе с ней и весь мир вспоминали жертв Холокоста. В годы Второй мировой войны нацисты уничтожили шесть миллионов евреев. Сегодняшняя дата приурочена ко дню восстания в Варшавском гетто в 1943 году. Какие коррективы в траурные церемонии внесла пандемия коронавируса?Спешащие по делам люди, мчащиеся по опустевшим улицам автомобили, дети, играющие на лужайке в обязательных ста метрах от дома: все застывает, когда в небе Израиля звучит траурная сирена.Улицы пусты, но запертые карантином в своих домах израильтяне вышли на балконы и склонили головы. Это дань памяти и знак скорби о миллионах европейских евреях, убитых в нацистских лагерях смерти и гетто. Каждый год в Иерусалиме накануне траурного дня военный трубач подносит к губам серебряный горн и трубит общий сбор. Правда, на этот раз он совершенно один на пустой и темной площади. Спускается государственный флаг, а пожилой реббе Меир Лау, узник Бухенвальда, спасенный восьмилетним мальчишкой узником из России Федором Михайличенко, зажигает факел памяти.На площади Варшавского гетто мемориала Яд ва-Шем нет министров, депутатов, послов, нет роты почетного караула. Из-за угрозы пандемии большую часть церемонии записали загодя, но именно безлюдье вызывает ощущение, что выступающие обращаются не к современникам, а к тем, кто сгорел в огне Холокоста."Там не действовали законы природы, там каждая минута длилась вечно. Там дышали другим воздухом, там не светило солнце. Выжившие говорят: "Вы никогда не сможете понять, через что мы прошли". И это правда. Нет и не было ничего подобного Холокосту", — отметил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.Шесть факелов в честь шести миллионов убитых зажигают шестеро выживших. Карантин лишил их возможности выйти на площадь, но их истории слышит вся страна.Солдаты Красной армии спасли жизнь и маленькой Анны Палко. В гетто мать прятала девочку в тряпках на животе — они, раздутые от голода, не вызывали подозрений у немцев."Когда нас освободила Красная армия, мама была полумертвой, уже умирала, ее хотели похоронить. Там ведь мертвые лежали рядом с живыми. Я к ней прикоснулись и она застонала. Уже в больнице меня нашли на животе в тряпках. Мне тогда было чуть меньше трех лет", — поделилась бывшая узница гетто Анна Палко.Материнский подвиг спас и Виктора Гина, автора стихов песни "Поговори со мною мама". О той поре он написал четыре пронзительные строки:"О детстве сказать не могу ничего,Война мировая украла его,Убила, разбила, развеяла в дым,И нет обелиска над детством моим".Мы встречались с узниками гетто и лагерей в январе, накануне памятного дня освобождения Освенцима советскими войсками.Сегодня пожилые люди живут в режиме строгой изоляции следят за тем, как по телевидению и в социальных сетях израильтяне читают имена своих убитых предков.Если в память о каждом погибшем в Холокосте молчать хотя бы минуту, то тишина продлится одиннадцать лет. И в этой звенящей тишине звучит поминальная молитва "Кадиш" в знак покаяния, надежды и обещания, что трагедия не случится вновь.