Жительница Канады выжила после выстрела в грудь благодаря силиконовому импланту. Он остановил пулю, не дав ей добраться до сердца, сообщает На одной из улиц Онтарио в нее выстрелил ..

Жительница Канады выжила после выстрела в грудь благодаря силиконовому импланту. Он остановил пулю, не дав ей добраться до сердца, сообщаетНа одной из улиц Онтарио в нее выстрелил неизвестный преступник. Свидетели вызвали врачей, которые доставили пострадавшую в больницу. Выяснилось, что имплант в левой груди замедлил и изменил траекторию пули, которая все же сломала ей ребро и застряла в правой половине грудной клетки.