Жительница Канады выжила благодаря грудному импланту, который изменил направление движения пули, выпущенной в 30-летнюю женщину с близкого расстояния. Случай произошел еще в 2018 году в Торонто, но описан был в вышедшем на минувшей неделе медицинском журнале SAGE.

Жительница Канады выжила благодаря грудному импланту, который изменил направление движения пули, выпущенной в 30-летнюю женщину с близкого расстояния. Случай произошел еще в 2018 году в Торонто, но описан был в вышедшем на минувшей неделе медицинском журнале SAGE.Издание не уточняет, при каких обстоятельствах пострадавшая оказалась под прицелом пистолета, но отмечает, что она самостоятельно добралась до лечебного учреждения и попросила о помощи."С левой стороны — сердце и легкие, если бы пуля не изменила траекторию, была бы гораздо более серьезная, возможно, опасная для жизни травма", — отметил соавтор исследования хирург Джанкарло МакЭвери.Спас женщину силиконовый имплант: пуля вошла в тело над левой грудью, но изменила траекторию — прошла через грудину и сломала ребро с правой стороны. Травматологи долго не могли поверить везению потерпевшей.В США, где, предположительно, женщине и провели пластическую операцию, сертифицированы два типа грудных имплантов: оба имеют силиконовую оболочку, но один наполнен физраствором, а второй — гелем. От оболочки и отрикошетила пуля во время стрельбы в Торонто.