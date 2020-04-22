Совет управляющих Нового банка развития (НБР) БРИКС избрал председателем совет НБР министра финансов России Антона Силуанова, сообщила пресс-служба банка.

Совет управляющих "Нового банка развития (НБР) БРИКС" избрал председателем совет НБР министра финансов России Антона Силуанова, сообщила пресс-служба банка.Следующее ежегодное заседание совета запланировано в России в 2021 году. В декабре 2019 года "Новый банк развития БРИКС" одобрил России кредит в размере $500 миллионов для развития системы подготовки кадров ряда отраслей экономики.В рамках проекта дополнительное целевое финансирование получат порядка 30 вузов, где будут созданы новые или переработаны имеющиеся программы инженерного образования, адаптированные с учетом потребностей компаний-потенциальных работодателей. Реализация проекта позитивно скажется на повышении производительности труда в реальном секторе российской экономики. Прошедшие обучение специалисты будут работать в машино-, приборо- и судостроении, гражданской авиации, в электронной и оптической промышленности, на железных дорогах.БРИКС — это 40% населения Земли. Объем экономик превосходит страны "Большой семерки". Страны БРИКС хотят увеличить размер инвестпортфеля банка до $23 миллиардов к 2021 году. "Новый банк развития" учрежден странами БРИКС на основе межправительственного соглашения, подписанного в ходе VI саммита БРИКС в Форталезе в июле 2014 года. Цель деятельности банка — финансирование инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в государствах БРИКС и развивающихся странах.