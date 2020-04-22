Общий показатель смертности от COVID-19 в России составляет менее одного процента, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Что касается смертности вообще, то ее показатель снизился по сравнению с прошлым годом.

Общий показатель смертности от COVID-19 в России составляет менее одного процента, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса. Заседание транслировал телеканал "Россия 24"."Общий показатель смертности в стране по сравнению с предыдущим годом на сегодняшнюю дату (...) ниже на 4,5 процента", – сказал Мурашко.Говоря об уровне смертности от коронавируса, Министр напомнил, что на сегодня в России насчитывается 513 летальных исходов."Общий показатель смертности составляет менее 1 процента, – отметил Мурашко. – Это один из самых низких показателей в мире".Министр добавил, что ведомство отслеживает ситуацию со смертностью по стране.Ситуацию с распространением коронавируса в России Мурашко назвал контролируемой. По его словам, мероприятия, проводимые в стране для борьбы с заболеванием, дали результат."Эта ситуация сегодняшнего дня... можно назвать ее управляемой, поскольку проводимые мероприятия по предотвращению завоза и распространения коронавирусной инфекции позволили нам профилактировать пиковую нагрузку на медицинские организации", – отметил глава ведомства.Он добавил, что эти же меры позволили создать дополнительный резерв времени для подготовки сил и средств. При этом, по словам Министра, мобилизация системы здравоохранения, в частности, перепрофилирование больничных коек, не снизила доступность медицинской помощи в стране.Как сообщалось ранее, в России 145 тысяч человек находятся под наблюдением врачей в связи с подозрением на COVID-19. По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 22 апреля, за последние сутки подтверждено 5236 новых случаев заражения в 78 регионах. Больше всего – в Москве (более 2,5 тысячи).Всего в России зарегистрировано 57999 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. За весь период пандемии выписано по выздоровлению 4420 человек.