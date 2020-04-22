Контролируемые государством телекоммуникационные компании во Вьетнаме в начале года отключили расположенные в стране серверы Facebook, что сильно ухудшило качество сервиса для пользователей в стране. Вернуть серверы в строй удалось только после того, как американская социальная сеть согласилась на значительное усиление цензуры в отношении антиправительственных публикаций вьетнамцев.

Контролируемые государством телекоммуникационные компании во Вьетнаме в начале года отключили расположенные в стране серверы Facebook, что сильно ухудшило качество сервиса для пользователей в стране. Вернуть оборудование в строй удалось только после того, как американская социальная сеть согласилась на "значительное усиление" цензуры в отношении "антиправительственных" публикаций вьетнамцев.Об этом пишет Reuters со ссылкой на два источника в Facebook. По их словам, шантаж при помощи отключения серверов продолжался семь недель, в течение которых Facebook, Messenger и Instagram часто оказывались недоступны во Вьетнаме.В компании подтвердили изданию, что вынужденно согласились с просьбой властей страны "ограничить доступ к контенту, названному незаконным". В министерстве иностранных дел Вьетнама не ответили на просьбу прокомментировать ситуацию. Источник в Facebook отметил, что компания вовсе не обязательно будет выполнять каждое требование властей страны о блокировке критикующих их материалов, но при этом обязалась блокировать "значительно больше контента".Вьетнам занимает 175-е место из 180 в рейтинге свободы прессы World Press Freedom Index, составляемом организацией "Репортеры без границ". По данным Amnesty International, в стране с начала 2019-го как минимум 16 человек были арестованы, задержаны либо приговорены за антиправительственные публикации в Facebook.Законодательство Вьетнама в области кибербезопасности обязывает иностранные ИТ-компании открывать местные представительства и хранить данные на серверах на территории страны. В то же время, в Facebook утверждают, что не хранят данные вьетнамских пользователей на местных серверах. В последние годы Вьетнам стал одним из крупнейших рынков для Facebook в Юго-Восточной Азии. По оценке местных аналитиков, около 70% выручки местного рынка цифровой рекламы достается американским компаниям, главным образом - Google и Facebook. Объем этого рынка в 2018-м оценивался в 550 млн долларов.