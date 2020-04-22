Сегодня исполнилось 150 лет со дня рождения основоположника советского государства Владимира Ленина. Эта дата стала знаковой для всех, кто застал эпоху социализма. Он стал вождем мирового пролетариата, с именем которого связано множество исторических событий.

Сегодня исполнилось 150 лет со дня рождения основоположника советского государства Владимира Ленина. Эта дата стала знаковой для всех, кто застал эпоху социализма. Он стал вождем мирового пролетариата, с именем которого связано множество исторических событий, ГТРК "Калуга".Несмотря на то, что часть из них сейчас воспринимают неоднозначно, все это является частью нашей истории. О выдающейся личности, имя которой в 20 веке знал весь мир, сегодня напоминают памятники, названия площадей и улиц. Имя Ленина носит и самая крупная библиотека в стране, расположенная в столице.В Калуге барельефы с изображением Владимира Ильича можно увидеть на административных зданиях. Но самый яркий артефакт прошедшей эпохи - бронзовая скульптура вождя 20-х годов прошлого столетия. Он установлена в одноимённом сквере.Напомним, в 70-х годах Калужская область получила самую высокую в те времена государственную награду - орден Ленина. Президиум верхового совета СССР отметил высокие трудовые успехи калужан и подвиг жителей региона в годы ВОВ. В настоящий момент она хранится в Калужском объединенном музее-заповеднике.