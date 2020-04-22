Карантинные мероприятия в России в связи с пандемией коронавируса нужно администрировать и дальше. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин. При этом он подчеркнул, что рост заболеваемости COVID-19 в России носит управляемый характер, а динамика сглаженная по сравнению с европейскими странами и США, сообщает телеканал Россия 24.

Карантинные мероприятия в России в связи с пандемией коронавируса нужно администрировать и дальше. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин. При этом он подчеркнул, что рост заболеваемости COVID-19 в России носит управляемый характер, а динамика сглаженная по сравнению с европейскими странами и США, сообщает телеканал "Россия 24".Собянин отметил, что каждый день набирается прирост заболевших коронавирусом в несколько тысяч. Кроме того, наблюдается увеличение пациентов с пневмонией.Мэр Москвы считает, что столице может понадобиться тридцать тысяч мест в стационарах для больных COVID-19. Такое мнение он высказал в ходе заспедания президиума координационного совета при правительстве страны по борьбе с распространением инфекции.Собянин рассказал, что на сегодня в Москве развернуто 16 тысяч коек. На следующий понедельник, 27 апреля, их будет уже 20 тысяч. Развернуть места могли уже на этой неделе, но отложили с учетом динамики заболеваемости. По словам мэра, 30 тысяч коек — это максимальное количество, которое можно аккумулировать на территории Москвы.Сергей Собянин сообщил, что за сегодня, 22 апреля, в столице заполнили пациентами дополнительно 600 коек, что можно сопоставить с ресурсом больницы в Коммунарке. При этом мэр отметил, что темп, с которым заполняются клиники, не является критичным.Кроме того, мэр рассказал про ситуацию в регионах. По его словам, на сегодня пациентами с COVID-19 занято 24829 коек без учета Москвы. Общий план составляет 80 тысяч мест. При имеющихся темпах, лимит в 80 тысяч коек может быть заполнен в течение 3-4 недель. Собянин выразил надежду на то, что дальше будет какое-то замедление этой динамики.Ранее Сергей Собянин предложил ввести цифровые пропуска по всей России.