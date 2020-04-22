Распространить действующую в Москве систему цифровых пропусков на все российские регионы предлагает Сергей Собянин. Это, по мнению мэра Москвы, позволит контролировать перемещения граждан на авиационном, железнодорожном транспорте, а также перевозки междугородними и межрегиональными автобусными рейсами.

Распространить действующую в Москве систему цифровых пропусков на все российские регионы предлагает Сергей Собянин. Это, по мнению мэра Москвы, позволит контролировать перемещения граждан на авиационном, железнодорожном транспорте, а также перевозки междугородними и межрегиональными автобусными рейсами. При этом, подчеркнул Собянин, не придется рубить эти связи, но позволит видеть, кто и куда перемещается, какие идут потоки.Идею расширения цифрового пропускного режима не только на соседние с Москвой, но и на все российские регионы Сергей Собянин высказал на заседании президиума Координационного совета при правительстве России по борьбе с распространением коронавирусной инфекции с участием глав регионов, сообщает "Интерфакс".Эти меры крайне важны для дальнейшего предотвращения распространения коронавируса COVID-19, а также контроля за соблюдением режима самоизоляции. Собянин напомнил, что поручение Минкомсвязи по этому вопросу глава российского правительства Михаил Мишустин дал на прошлой неделе.С 22 апреля 2020 года в Москве введен автоматический контроль за перемещающимися на любом виде транспорта гражданами. Контроль ведется как за личными автомобилями, так и в метро. В частности, проехать на метро не смогут те люди, у которых их проездной не привязан к их электронному пропуску. Все остальные социальные карты, проездные "Тройка" и "Стрелка" блокируются.Мэр Москвы также поддержал профилактику и проведение лечения заболевания для минимизирования количества тяжелобольных. Это увеличивает возможности госпитализации в системе здравоохранения, подчеркнул Сергей Собянин. Он добавил, что чем меньше тяжелобольных, тем лучше работает система госпитализации."Понятно, что одним развертыванием коечного фонда эту проблему не победить. – сделал вывод Сергей Собянин. — Необходимо дальше администрировать четко карантинные мероприятия".