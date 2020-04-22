Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что Европе потребуется около 1 трлн евро для борьбы с пандемией Covid-19. Эти деньги можно пустить на создание европейского Фонда восстановления. Но откуда взять деньги?

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что Европе потребуется около 1 трлн евро для борьбы с пандемией Covid-19. Эти деньги можно пустить на создание европейского Фонда восстановления. Но откуда взять деньги?Американский инвестор, миллионер Джордж Сорос предложил беспрецедентные меры, которые обычно принимаются в период кризисов. Он считает, что ЕС должен выпустить и продать бессрочные облигации, по которым не нужно погашать номинальную стоимость облигаций. На саммите Евросовета 23 апреля решение этого вопроса должно стать первоочередной задачей.Конечно, это будет беспрецедентный для ЕС шаг — выпустить бессрочные облигации, особенно в таком большом количестве. Однако в прошлом другие правительства не раз использовали бессрочные облигации. Наиболее известный пример: Великобритания, которая использовала консолидированные облигации для финансирования наполеоновских войн и военные облигации для финансирования Первой мировой войны. Эти облигации торговались в Лондоне до 2015 года, когда и были погашены. В 1870-х годах Конгресс США разрешил минфину США выпускать бессрочные облигации, которые и были выпущены в последующие годы.В Нидерландах есть три формы облигаций, одна из которых бессрочные ренты (Lijfrenten), по которым выплачиваются проценты в течение жизни покупателя. Выплата номинальной стоимости отменяется со смертью держателя.ЕС впервые вынуждены проходить через борьбу с вирусом, который угрожает не только жизни людей, но и самому выживанию Союза. Если государства-члены начнут защищать национальные границы даже от своих коллег-членов ЕС, это разрушит сам принцип солидарности, на котором строится Союз.Вместо этого Европе необходимо использовать чрезвычайные меры, чтобы справиться с чрезвычайной ситуацией, которая поразила всех членов ЕС. При выпуске подобных облигаций можно рассчитывать на политическую поддержку того, что ЕЦБ уже сделал: снял все ограничения в своей программе покупки облигаций.У бессрочных облигаций есть три дополнительных преимущества. Они никогда не будут погашены, поэтому это удивительно легкое финансовое бремя для ЕС, несмотря на значительную финансовую мощь, которую они способны мобилизовать. Более того, ЕС не придется рефинансировать их, когда наступит срок выплаты, производить амортизационные отчисления или даже выделять деньги для их возможного погашения.Все, что ЕС должен делать: регулярно выплачивать проценты по облигациям. Бессрочные облигации на 1 трлн евро с купоном 0,5% обойдутся бюджету ЕС всего в 5 млрд евро в год. Менее 3% бюджета ЕС на 2020 год.Второе преимущество. Оно, скорее, технического плана, тем не менее, такое же ценное и важное. Рынок не сможет поглотить облигации в 1 трлн евро одновременно. Выпуская бессрочные облигации, ЕС может делать это по частям.Третье преимущество заключается в том, что выпущенные ЕС бессрочные облигации станут очень привлекательным активом для программ покупки облигаций ЕЦБ. Срок погашения бессрочной облигации всегда одинаков, ЕЦБ не нужно будет перебалансировать свой портфель.ЕС не нужно создавать новый механизм или структуру для выпуска облигаций, потому что ЕС уже выпускал облигации в прошлом. Вырученные средства следует использовать для инвестиций и грантов, направленных на борьбу с пандемией. Европейская комиссия будет распределять средства напрямую или через государства-члены и другие учреждения, принимающих непосредственное участие в борьбе с пандемией Covid-19.Срыв, связанный с пандемией, будет временным, но только если европейские лидеры примут чрезвычайные меры, которые помогут избежать долгосрочного ущерба для ЕС. Вот почему ЕС так нуждается в Фонде восстановления. И профинансировать его с помощью бессрочных облигаций — это самый простой, быстрый и экономный способ его создания.