Московский Спартак поздравил бывшего тренера Массимо Карреру с днем рождения. Итальянскому специалисту исполнилось 56 лет.

Московский "Спартак" поздравил бывшего тренера Массимо Карреру с днем рождения. Итальянскому специалисту исполнилось 56 лет."Спартак" поздравил Карреру в официальном твиттере клуба. Часть поздравления была написана по-итальянски. "Buon Compleanno, Massimo! Бывшему тренеру "Спартака" Массимо Каррере сегодня исполняется 56 лет. Поздравляем Массимо с днем рождения, желаем успехов и новых трофеев в тренерской карьере".Каррера оперативно отреагировал на поздравление "Спартака". "Спасибо", написал по-русски МАссимо на своей странице.Массимо Каррера тренировал "Спартак" с августа 2016 по октябрь 2018 года. При нем "Спартак" выиграл чемпионат России в сезоне 2016-17, впервые с 2001 года. Летом 2017 "Спартак" стал обладателем Суперкубка страны. В настоящее время Каррера тренирует греческий АЕК.