Ажиотажный спрос на защитные маски вывел из строя онлайн-магазин Sharp вместе с умными устройствами

Sharp, больше известная как производитель бытовой техники, в начале марта объявила, что переключила мощности одного из своих заводов в Японии на выпуск фирменных защитных масок для лица. Для этого компания перепрофилировала фабрику в префектуре Миэ, на которой обычно производятся телевизоры и ЖК-панели.В продажу маски поступили сегодня, 21 апреля. Интерес покупателей оказался настолько велик, что серверы Sharp не выдержали наплыва посетителей. Под нагрузкой из строя вышел не только онлайн-магазин, но и облачные сервисы, которые располагаются на тех же серверах и отвечают за работу "умных" устройств компании.Как пишет The Asahi Shimbun, сервисы японского производителя были недоступны большую часть дня и продолжают работать с перебоями. Неполадки коснулись многих домашних приборов Sharp, в том числе смарт-кондиционеров с функцией подключения к интернету и дистанционного управления со смартфона.Представители компании извинились за инцидент и заявили, что выясняют точные причины сбоя.Защитные маски Sharp ничем не отличаются от обычных, за исключением нанесенного на них логотипа. Коробка из 50 штук стоит 2 980 иен (примерно 2 тысячи рублей), доставка - еще 680 иен. Покупать можно не больше одного комплекта раз в три дня.