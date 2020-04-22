Певицу Татьяну Буланову могут выписать из больницы, куда она попала в предынсультном состоянии, уже 23 апреля. Об этом сообщил представитель певицы Константин Сергеев.

Певицу Татьяну Буланову могут выписать из больницы, куда она попала в предынсультном состоянии, уже 23 апреля. Об этом сообщил представитель певицы Константин Сергеев.По его словам, артистка чувствует себя нормально."В четверг должны выписать, в первой половине дня четверга все будет понятно", – сказал Сергеев РИА Новости.О госпитализации Булановой сообщалось 12 апреля. Ее доставили в реанимацию медицинского исследовательского центра имени Алмазова в Санкт-Петербурге. У певицы диагностировали микроинсульт. Спустя несколько дней после госпитализации артистку перевели в обычную палату.Близкие Булановой предполагают, что довести ее до такого состояния могли переживания в связи с финансовыми проблемами. За несколько дней до госпитализации певица жаловалась, что из-за режима самоизоляции и отмены концертов осталась практически без средств.