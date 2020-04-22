Американский президент Дональд Трамп в среду, 22 апреля, подпишет документ, который запретит иммиграцию в США на два месяца. По его словам, эта мера призвана защитить миллионы американцев, потерявших работу во время пандемии коронавируса.

Американский президент Дональд Трамп в среду, 22 апреля, подпишет документ, который запретит иммиграцию в США на два месяца. По его словам, эта мера призвана "защитить миллионы американцев", потерявших работу во время пандемии коронавируса."Борьба с невидимым врагом отразилась на рабочих, миллионы американцев пожертвовали своей работой для борьбы с вирусом и спасения жизней, – заявил Трамп, объясняя свое решение. – Перед нами стоит долг вернуть им работу и средства к существованию".По мнению американского лидера, приостановка иммиграции поможет безработным гражданам США получить рабочие места первыми, когда будут сняты ограничения, связанные с пандемией. Трамп пояснил, что по истечении 60 дней в зависимости от эпидемиологической обстановки будет приниматься решение о продлении или снятии запрета.Президент США уточнил, что запрет коснется только тех иммигрантов, кто "претендует на постоянное жительство, иными словами – грин-карту". Он не затронет тех, кто приезжает в страну на временной основе. Ранее представители бизнеса выразили свое неодобрение в связи с планами Трампа ограничить даже временный въезд: это значительно сократило бы им доступ к иностранной рабочей силе, пишет The New York Times.По информации издания, более 22 миллионов американцев лишились работы из-за ограничений, связанных с распространением COVID-19.