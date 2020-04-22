В одном из водоемов Нижегородской области обнаружили автомобиль, в котором находились трое мертвых мужчин. Задняя часть машины находилась под водой, сообщает . По предварительным данным, ..

В одном из водоемов Нижегородской области обнаружили автомобиль, в котором находились трое мертвых мужчин. Задняя часть машины находилась под водой, сообщает "".По предварительным данным, 20 числа они отправились на рыбалку неподалеку от деревни Плащенер. Ночью их машина застряла в воде и мужчинам пришлось спать в ее салоне, периодически включая двигатель, чтобы прогреться. Поскольку следов убийства обнаружено не было, следователи полагают, что они отравились выхлопными газами.