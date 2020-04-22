В белорусском хоккейном клубе Неман (Гродно) наблюдается вспышка коронавируса. У 23 игроков команды обнаружен COVID-19.

В белорусском хоккейном клубе "Неман" (Гродно) наблюдается вспышка коронавируса. У 23 игроков команды обнаружен COVID-19.19 апреля положительные тесты на вирус сдали вернувшиеся на родину финские легионеры "Немана" Валттери Хиетанен, Йоонас Хурри, Сами Йекунен и Тимо Хильтунен, сообщает "Прессболл". Затем заболели нападающий команды Никита Бастрыкин и вратарь Виктор Мойсеенко. После чего положительные тесты на коронавирус сдали 17 игроков второй и молодежной команд.В настоящее время все инфицированные хоккеисты находятся на тренировочной базе "Свитанок". Предположительно, массовое заражение могло произойти во время двусторонней встречи первой и молодежной команд.