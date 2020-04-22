Забавными кадрами в соцсетях поделились жители Раменок. Они доказали, что завести новых друзей можно, даже находясь дома на карантине.

Забавными кадрами в соцсетях поделились жители Раменок. Они доказали, что завести новых друзей можно, даже находясь дома на карантине.Кормушка для птиц, которую они установили на окне, привлекла обитательницу местного парка — белку. Для нее соорудили переправу с соседнего дерева. Меню, в котором всегда есть орехи и семечки, гостье явно пришлось по вкусу. На следующий день она привела к окну еще трех белок.Среди новых посетителей оказались еще и синицы и стрижи. А накануне под это окно переселилась пара уток, так что у жителей этого дома появился свой мини-зоопарк.