Доцент кафедры экономической статистики РЭУ имени Плеханова Ольга Лебединская считает, что для остановки эпидемии коронавируса COVID-19 в России необходимо предотвратить вспышки эпидемии в ..

Доцент кафедры экономической статистики РЭУ имени Плеханова Ольга Лебединская считает, что для остановки эпидемии коронавируса COVID-19 в России необходимо предотвратить вспышки эпидемии в регионах. В противном случае ситуация может выйти из-под контроля, сообщает "".Лебединская отметила, что в настоящее время 70% всех случаев заражения происходят в Москве и Подмосковье, и лишь 30% – в других регионах страны. Однако ситуация может измениться: эксперт обратила внимание, что пока вирус сдерживает лишь территориальный фактор.