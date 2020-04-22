УЕФА прокомментировал появившуюся информацию о рекомендации Всемирной организации здравоохранения не проводить международные турниры в 2021 году. Никаких указаний от ВОЗ УЕФА не получал.

УЕФА прокомментировал появившуюся информацию о рекомендации Всемирной организации здравоохранения не проводить международные турниры в 2021 году. Никаких указаний от ВОЗ УЕФА не получал.Ранее была распространена информация. что ВОЗ рекомендовал УЕФА отказаться от проведения еврокубков и чемпионата Европы до конца 2021 года. Это связано с угрозой возникновения второй волны коронавирусной инфекции. При этом указывалось, что рекомендации ВОЗ не являются обязательными.Но пресс служба УЕФА сообщила РИА Новости, что ВОЗ вообще не давал главному футбольному ведомству Европы какие-либо рекомендации.