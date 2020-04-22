Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 2,5 миллиона человек по состоянию на 21 апреля.

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 2,5 миллиона человек по состоянию на 21 апреля.Об этом общественность проинформировали в американском Университете Джонса Хопкинса, который ведет расчеты на основе информации органов власти разных государств мира.Больше всего заболевших в США (788 тысяч), Испании (204 тысяч), Италии (181 тысяча), Франции (156 тысяч) и Германии (147 тысяч).Число умерших землян от COVID-19 составляет более 171 тысячи. Больше всего их в США (42 тысячи), Италии (24 тысячи), Испании (21 тысяча) и Франции (20 тысяч).Число вылечившихся пациентов от коронавируса превысило 659 тысяч.В свою очередь, сайт Worldmeters, который также следит за мировой статистикой по пандемии, дает схожие цифры.