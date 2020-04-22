По меньшей мере семь машин в Москве были повреждены в среду поваленными деревьями, которые не устояли под натиском сильного ветра. Стихия вырвала с корнем 33 дерева, никто из людей по счастливой случайности не пострадал.
По меньшей мере семь машин в Москве были повреждены в среду поваленными деревьями, которые не устояли под натиском сильного ветра. Стихия вырвала с корнем 33 дерева, никто из людей по счастливой случайности не пострадал, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Много авто под деревьями, на проспекте Мира, 184, сдуло крышу, на улице 1905 года от ветра надломилось конструкция с дорожными знаками, движение перекрыли", — сообщил очевидец.
На Открытом шоссе ствол дерева буквально "прилег" на крышу легковушки, в салоне которой не было людей.
В Подмосковье тоже зафиксировано по меньшей мере 45 случаев падения деревьев на машины. По предварительным данным, никто не пострадал, но 10 машин были повреждены. Обрыв проводов произошел в 15 населенных пунктах, включая Домодедово, Черноголовку, Коломну и Новое Ступино. В настоящее время электроснабжение почти повсеместно восстановлено.
Порывы ветра в столице и области достигают 23 метров в секунду, экстренные службы находятся в состоянии повышенной готовности.