По меньшей мере семь машин в Москве были повреждены в среду поваленными деревьями, которые не устояли под натиском сильного ветра. Стихия вырвала с корнем 33 дерева, никто из людей по счастливой случайности не пострадал.

По меньшей мере семь машин в Москве были повреждены в среду поваленными деревьями, которые не устояли под натиском сильного ветра. Стихия вырвала с корнем 33 дерева, никто из людей по счастливой случайности не пострадал, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Много авто под деревьями, на проспекте Мира, 184, сдуло крышу, на улице 1905 года от ветра надломилось конструкция с дорожными знаками, движение перекрыли", — сообщил очевидец.На Открытом шоссе ствол дерева буквально "прилег" на крышу легковушки, в салоне которой не было людей.В Подмосковье тоже зафиксировано по меньшей мере 45 случаев падения деревьев на машины. По предварительным данным, никто не пострадал, но 10 машин были повреждены. Обрыв проводов произошел в 15 населенных пунктах, включая Домодедово, Черноголовку, Коломну и Новое Ступино. В настоящее время электроснабжение почти повсеместно восстановлено.Порывы ветра в столице и области достигают 23 метров в секунду, экстренные службы находятся в состоянии повышенной готовности.