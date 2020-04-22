О течении срока действия разрешений на привлечение и использование иностранных работников, разрешений на работу и патентов, срок действия которых истекает...

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18 апреля 2020 года № 274 «О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в связи с угрозой дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» течение срока действия разрешений на привлечение и использование иностранных работников, разрешений на работу и патентов, срок действия которых истекает в период с 15 марта 2020 г. по 15 июня 2020 г., приостанавливается до окончания указанного 90 дневного периода.В обозначенный период обращаться для продления сроков действия разрешений на работу и патентов, а также производить оплату авансового платежа по налогу на доходы физических лиц иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность на основании патента, не требуется.Иностранные граждане, находящиеся на территории Российской Федерации и не имеющие разрешение на работу или патента, вне зависимости от цели въезда в период с 15 марта 2020 г. по 15 июня 2020 г. могут осуществлять трудовую деятельность без получения разрешений на работу или патентов.Работодатели и заказчики работ (услуг) вправе привлекать иностранных граждан, прибывших в Российскую Федерацию в порядке, требующем получения визы и не имеющих разрешение на работу, при наличии разрешения на привлечение и использование иностранных работников.Обязательным условием использования иностранной рабочей силы является соблюдение работодателем требований законодательства Российской Федерации, включая установленные ограничения и иные меры, направленные на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения.Обращаем внимание, что в соответствии с пунктом 8 статьи 13 Федерального закона от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» работодатель или заказчик работ (услуг), привлекающие и использующие для осуществления трудовой деятельности иностранного гражданина, обязаны уведомлять территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел в субъекте Российской Федерации, на территории которого данный иностранный гражданин осуществляет трудовую деятельность, о заключении и прекращении (расторжении) с данным иностранным гражданином трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты заключения или прекращения (расторжения) соответствующего договора.