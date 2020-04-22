В Бельгии, где уже больше 40 тысяч заболевших, подводят первые итоги работы системы здравоохранения в условиях пандемии. Уже больше месяца страна находится в условиях карантина. Но показатели смертности от вируса — одни из самых высоких в Евросоюзе.

В Бельгии, где уже больше 40 тысяч заболевших, подводят первые итоги работы системы здравоохранения в условиях пандемии. Уже больше месяца страна находится в условиях карантина. Но показатели смертности от вируса — одни из самых высоких в Евросоюзе.Утром в списке умерших 5998 человек, но судя по статистике прошлых дней, планка в 6 тысяч к вечеру преодолена. В среднем около 50 смертей на 100 тысяч человек, необъяснимо много для сравнительно небольшой Бельгии.Она вышла на первое место в Европе по смертности на миллион человек, опередив Францию, Италию и Испанию. На вопрос, как получилось, что страна абсолютно не готова к пандемии, власти отвечают — дело в особой системе подсчета."Мы включаем в статистику неподтвержденные тестами случаи смерти, в том числе, в домах престарелых. Из-за этого создается впечатление, что Бельгия сталкивается с гораздо большим числом смертей, чем другие страны. Но сейчас мы наблюдаем, что все больше стран начинают перенимать бельгийскую модель, так как эта модель даже при том, что она дает большие цифры, является более точной для решения проблемы", — поясняет Эммануэль Андре, представитель штаба по борьбе с распространением коронавируса в Бельгии.Причем в списки умерших именно от COVID-19 добавляют даже тех, у кого были малейшие симптомы простуды, но их не проверяли. Не потому, что не хотели — тестов не было."Было бы проще иметь тесты с самого начала и выявить, у кого положительный, у кого — нет. Наш дом престарелых закрыт с 10 марта и мы получили первую партию только тестов на этой неделе. Сложность в том, что вирус проник в наши дома престарелых, даже несмотря на защитные меры, у нас не получается его остановить" – признается Фредерик Але, глава службы соцподдержки Комин-Варнетон.На всю страну около 150 тысяч постояльцев домов престарелых. Еще сотни тысяч работников. Проверили из них лишь немногим более 14 тысяч. И то, обращались сами в частные лаборатории.Вирусологи описывают ситуацию так – исходя из статистики можно составить две кривые. Одна описывает ситуацию на улице, тут работает карантин, число пациентов в больницах снижается. Вторая описывает ситуацию в домах престарелых и там кривая пока только растет.В городе Уи положительный результат у 98% людей в одном из таких домов. Рекомендация властей — не пускать посетителей — пришла слишком поздно. В итоге помимо вируса еще добавились и психологические проблемы изоляции."Что и говорить, у меня ничего не осталось, только телефон", — сетует мужчина.В этом доме престарелых к вопросу подошли творчески. Сделали свой канал, на который родственники отправляют именные послания раз в несколько дней. Пожилым раздали планшеты для видеосвязи. Регулярно передают бумажные письма. Изолировать в комнатах не стали."С этой недели мы установили на входе санитарную камеру, чтобы дать возможность семьям и постояльцам видеть друг друга", — поясняет Микель Демо, директор дома престарелых.С обоих сторон по стулу, между ними высокое пластиковое стекло, чтобы ограничить контакт. Накрыли шатром, чтобы создать ощущение комнаты и оставить людей наедине. После каждого визита обе стороны дезинфицируют. Всем предписали носить маски, самодельные, из лоскутов, других нет. Не хватает их даже в больницах."Это вещи одноразовые, но я вынуждена носить по много часов, мы снимаем их вот так, чтобы зараженная сторона оставалась внутри, наши маски мы тоже много раз используем", — говорит медсестра.Две маски на 12 часов. Свою — подписывают. Несмотря на высокое техническое оснащение, оказалось, что не хватает самых базовых вещей — от защиты до реагентов. И это при том, что реанимации загружены наполовину."Это особый момент, когда мы объясняем, что введем пациента в кому, чтобы он выдержал искусственную вентиляцию, и чтобы он мог ее вынести, мы прощаемся с пациентом, прекрасно понимая, что высок риск того, что он уже не вернется", — рассказал медицинский работник.Врачи говорят открыто — если карантин отменить, будет вторая волна, которую больницы уже не выдержат. Но власти постепенно смягчают ограничения и составляют дорожную карту возвращения к обычной жизни.Одна из предложенных мер — нанять две тысячи следователей, их уже окрестили корона-детективами. Их задача — выявлять тех, кто контактировал с больными, заставлять проходить тест и в случае положительного результата — человека отправляют на двухнедельных карантин. Эти меры могут вступить в силу в начале мая.