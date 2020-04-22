В больнице в Коммунарке находятся 604 пациента, более 580 из них с пневмонией. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил главврач Денис Проценко. Коронавирус подтвержден у 430 больных.

В больнице в Коммунарке по состоянию на 22 апреля находятся 604 пациента, более 580 из них с пневмонией. Об этом на своей странице в "Фейсбук" сообщил главврач Денис Проценко.Коронавирус подтвержден у 430 больных. Самых тяжелых пациентов поместили в реанимацию, таких 56 человек, при этом почти половина из них подключена к аппаратам искусственного дыхания. Кислород получают и более ста пациентов больницы вне реанимации. За прошедшие сутки в учреждение поступили 107 человек, выписали 56.В результате пандемии были заражены коронавирусом более 2,5 миллиона человек, свыше 175 тысяч скончались. В России статистика следующая: более 52 тысяч заболевших, выздоровели 3 873 человека, умерли 456.