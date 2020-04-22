Instagram стал частью браузера Opera. После подключения аккаунта пользователям становятся доступны все ключевые возможности сервиса, включая новостную ленту, сообщения, истории и поиск

Instagram стал частью браузера Opera. После подключения аккаунта пользователям становятся доступны все ключевые возможности сервиса, включая новостную ленту, сообщения, истории и поиск.Доступ к Instagram можно получить прямо из боковой панели, сказано на сайте Opera. Нажав на кнопку в правом верхнем углу окна, его можно закрепить поверх открытых сайтов.Новая функция была добавлена в последнюю версию программы для компьютеров. Также в Opera 68 появились пространства для управления группами вкладок и поисковая строка в духе Spotlight (её можно вызвать комбинацией клавиш Ctrl + пробел), а дублирующиеся вкладки теперь отмечаются нижним подчеркиванием.Instagram - не первый сервис, который был интегрирован в Opera. В 2017 году в браузер была добавлена поддержка WhatsApp и Facebook Messenger, позднее - "ВКонтакте" и Telegram. Открыв боковую панель, пользователи могут сразу же начать переписку, не устанавливая плагинов от сторонних разработчиков.