В центре Сочи в среду утром произошла авария с участием редкого спорткара Dodge Viper 1000. Владелец за несколько дней до ДТП поместил объявление о продаже машины за 12,5 миллиона рублей. Обломки автомобиля сняли на видео.

В центре Сочи в среду утром произошла авария с участием редкого спорткара Dodge Viper 1000. Владелец за несколько дней до ДТП поместил объявление о продаже машины за 12,5 миллиона рублей. Обломки автомобиля сняли на видео.Авария произошла на Дагомысской улице в Завокзальном микрорайоне. По предварительным данным ГИБДД, водитель сам не совладал с управлением на высокой скорости и врезался в дерево.Спорткар разлетелся на части, пострадавшего владельца доставили в больницу, о его состоянии ничего не сообщается. Сумму нанесенного ущерба только предстоит оценить.Владелец утверждает, что это была одна из 15 сошедших с конвейера Dodge Viper 1000.