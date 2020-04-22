22.04.2020

2020-04-22 09:50:04

В Гороховце придорожный участок федеральной трассы использовался под незаконное строительство

Почти 100 кв. метров придорожной полосы федеральной трассы заняла жительница Гороховецкого района самовольно.

В полосе отвода дороги М-7 "Волга" женщина соорудила пристройку к фасадной части дома в деревне Митино. Строительство было осуществлено с нарушением норм безопасности дорожного движения, без разрешительных документов и на земельном участке, находящемся в бессрочном пользовании ФКУ "Управление автомобильной магистрали Москва-Нижний Новгород". Площадь самовольно занятого земельного участка составила более 94 кв.м.

В этой связи прокурором района в отношении жительницы района возбуждено дело об административном правонарушении, виновница оштрафована, сообщает областная прокуратура.