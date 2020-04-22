В Красноярском крае в этом году отменили плановую вакцинацию от клещей. Такое решение принято из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции, сообщает ГТРК Красноярск. Специалисты напоминают, как вести себя при встрече с клещем. Ведь опасность, исходяющую от этого паукообразного, никто не отменял.

В Красноярском крае в этом году отменили плановую вакцинацию от клещей. Такое решение принято из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции, сообщает ГТРК "Красноярск". Во время режима самоизоляции людей на улицах города стало меньше. Многие жители предпочли уехать на свои дачные участки, это не запрещено. Специалисты напоминают, как вести себя при встрече с клещем. Ведь опасность, исходяющую от этого паукообразного, никто не отменял.Если вы обнаружили на себе клеща, аккуратно снимите его и поместите в пакет. Туда же положите мокрую вату — чтобы сохранить его до того, как отнесете в лабораторию. Нужно обязательно обработать место укуса спиртом. Специалисты выяснят, опасен был именно этот клещ, или нет. За результатами анализа ходить никуда не нужно — можно получить их дистанционно.Всем, у кого нет прививки, рекомендовано ввести противоклещевой иммуноглобулин. По страховке ОМС это сделают бесплатно. Телефон горячей линии краевого Роспотребнадзора по иммунизации: 226–89–50.Кстати, за минувшую неделю в медучреждения Красноярска с жалобами на укусы клещей пришли 58 человек, среди них 27 детей. С начала сезона уже зарегистрировано 86 случаев присасывания клещей у горожан и 218 — по всему краю.