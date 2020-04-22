В Ялте сотрудники полиции задержали подозреваемого в продаже поддельных пропусков, позволяющих свободно перемещаться по Крыму. Против сорокалетнего крымчанина возбудили уголовное дело, передает служба информации Вести.Севастополь.

В Ялте сотрудники полиции задержали подозреваемого в продаже поддельных пропусков, позволяющих свободно перемещаться по Крыму. Против сорокалетнего крымчанина возбудили уголовное дело. Мужчину обвиняют в мошенничестве, передает служба информации "33Live.RuСевастополь".Ранее в полицеские получили информацию о том, что в одном из мессенджеров он за 3 тысячи рублей предлагал двум жителям Ялты приобрести поддельные разрешительные документы. Правоохранители задержали злоумышленника с поличным во время передачи потерпевшему недействительного пропуска. В этот же день оперативники установили еще один факт мошенничества, сообщают представители пресс-службы МВД по Республике Крым.Как выяснилось, мужчина ранее уже был привлечен к уголовной ответственности за грабеж и мошенничество. Он полностью признал свою вину. Теперь задержанному грозит лишение свободы на срок до 2 лет.