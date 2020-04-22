За минувшие сутки в Москве выздоровели еще 210 пациентов, прошедших лечение от коронавируса. Всего в столице число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 2267. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

В Москве за сутки - 2548 новых случаев COVID, сообщает Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Примерно такой процент заболевших наблюдается последние пять дней. Таким образом, ежедневный резкий прирост новых случаев остановился.За минувшие сутки в Москве выздоровели еще 210 пациентов, прошедших лечение от коронавируса. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."Мы наблюдаем, что количество выздоровевших в Москве увеличивается уже более чем на 200 человек ежедневно", – сообщила она.Всего в столице число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 2267 – таковы данные оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.Положительной динамике способствовал новый метод лечения COVID-19 – переливание больным плазмы крови выздоровевших.Как сообщалось ранее, в целом в России под наблюдением врачей остаются 145 тысяч человек с подозрением на коронавирус.По данным оперштаба на 21 апреля, в стране подтверждено 52763 случая заражения, 3873 пациентов уже выздоровели, 456 скончались.