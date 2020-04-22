Синоптики прогнозируют, что сегодняшний день может стать самым ветреным в Москве за последние 20 лет. Воздух может разогнаться до 22 метров в секунду, сообщает Эксперты отметили, что уже ..

Синоптики прогнозируют, что сегодняшний день может стать самым ветреным в Москве за последние 20 лет. Воздух может разогнаться до 22 метров в секунду, сообщаетЭксперты отметили, что уже утром скорость ветра в Северном административном округе столицы достигла 15 метров в секунду, а в Новой Москве – 17 метров в секунду. Ожидается также, что до конца недели температура воздуха будет ниже климатической нормы на 3-4 градуса: столбики термометров не поднимутся выше отметок в 8 градусов тепла.